Église Saint-Martin, le dimanche 19 septembre à 17:00

### Les cinq musiciens du groupe ARPATUNDA vont nous faire voyager du Paraguay à Cuba, du Pérou à la Colombie. Des classiques connus de tous (Guatanamera, La Cabra du film La Chèvre, El condor pasa) et beaucoup de découvertes. Des instruments très divers, harpe paraguayenne, flûte, piano, tres, cuatro, guitare, bombo, congas etc… Un moment d’évasion dont nous avons tous besoin !

10€. Réservation obligatoire.

Les cinq musiciens du groupe ARPATUNDA vont nous faire voyager du Paraguay à Cuba, du Pérou à la Colombie.

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T19:00:00

