Concert du groupe Amzelam Plouguerneau, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Plouguerneau.

Concert du groupe Amzelam 2021-07-23 – 2021-07-23 Lieu-dit Saint-Michel Chapelle Saint-Michel

Plouguerneau Finistère

Né en 2008, sous l’impulsion de Jacques Philippot, accordéoniste, le groupe Amzelam est un ensemble dont les musiciens ont en commun un amour pour les musiques des Balkans.

Issus de divers horizons musicaux : classique, traditionnel, jazz, sacré. musette… les musiciens du Quatuor Amzelam ont réuni leurs expériences pour donner à la musique des Balkans une couleur et une chaleur toute particulières.

La richesse du répertoire leur donne l’occasion d’exprimer, aussi bien, leur sensibilité dans l’interprétation des mélodies lentes et profondes, que la précision de leur jeu dans des danses endiablées, aux rythmes asymétriques.

La musique chaleureuse du groupe Amzelam qui offre parfois, au sein d’un même morceau, de très beaux moments mélodiques et expressifs et d’autres plus festifs, est portée par le dialogue entre le violon et l’accordéon qui se cherchent et s’interpellent. Toute la richesse de la musique des Balkans est mise en valeur par des harmonisations soignées, que viennent soutenir les percussions…

De la Roumanie à la Serbie, de la Bulgarie à la Macédoine, le Quatuor Amzelam, avec un « grain de son » original, nous invite à un merveilleux voyage musical, plein de surprises, tout en finesse et émotion, au cœur des Balkans..

