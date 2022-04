Concert du groupe à Tut’et « Initiales Brass Band Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Concert du groupe à Tut'et « Initiales Brass Band Bouxwiller, 7 mai 2022, Bouxwiller.

2022-05-07 20:00:00 – 2022-05-07

Bouxwiller Bas-Rhin Dans le cadre du marché de printemps de Bouxwiller, le centre culturel vous propose un concert du groupe à Tut’et « Initiales Brass Band » le samedi 7 mai. Initiales Brass Band pioche avec gourmandise dans le répertoire du grand Serge Gainsbourg.

Il en ressort du rock, du funk, du reggae, de l’humour, des provocations, et surtout beaucoup de plaisir.

Tout Serge en fanfare ! Bouxwiller

