CONCERT DU GRAND ENSEMBLE FILOS Arboras, 7 juillet 2022

CONCERT DU GRAND ENSEMBLE FILOS

Arboras Hérault

2022-07-07 – 2022-07-07

Arboras

Hérault

Arboras

L’Église d’Arboras dont les travaux se terminent très prochainement, va pouvoir accueillir une manifestation musicale ce jeudi 7 juillet 2022 à 19 h 30 :

Les 7 musiciens et musiciennes du Grand Ensemble Filos puisent dans les répertoires grecs, kurdes et turcs et nous offrent une plongée dans les musiques populaires de ces régions.

La puissance des polyphonies féminines associées aux percussions persanes et orientales nous font naviguer de la Mer Ionienne à la Mer Égée, dans une volonté de rapprocher des cultures que l’histoire n’a cessé d’opposer et de morceler.

Une programmation de qualité dans la charmante Église d’Arboras à l’excellente acoustique. Pour que tous y aient accès, participation au chapeau.

+33 4 67 88 63 07

@mairie d’arboras

Arboras

