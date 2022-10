Concert du Gouverneur militaire de Marseille au profit des blessés en opérations

2022-11-08 19:00:00 – 2022-11-08 EUR 5 10 La chanteuse française Marina KAYE nous fait l’honneur cette année d’être accompagnée en concert par la musique des troupes de marine le mardi 8 novembre à 19h00 au Dôme de Marseille.



A l’occasion des 400 ans des troupes de marine, la musique est à l’affiche de cette quatrième édition et jouera également aux côtés de la soprano Barbara Bourdarel et du chœur des petits chanteurs de la Major.



Cet événement caritatif est donné chaque année par le Gouverneur militaire de Marseille au profit des blessés des armées et des familles endeuillées par la mort au combat d'un des leurs. L'intégralité des dons de la soirée sera reversée à l'association pour le développement des œuvres d'entraide dans les armées (ADO).

