Concert du Geneva Brass Agora Bonneville, vendredi 22 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T23:00:00+01:00

Amis mélomanes et passionnés de musique, nous sommes ravis de vous inviter à une soirée musicale inoubliable avec le Geneva Brass, le groupe de renommé. Notre chef Baptiste Berlaud laissera de côté la direction de nos orchestres et vous pourrez l’écouter à la trompette.

Plongez vous dans un univers sonore unique et laissez vous emporter par la magie des instruments cuivrés.

Ne manquez pas cette opportunité de vivre une expérience musicale envoûtante et de continuer à fêter les 200 ans de notre association, l’Echo de l’Arve.

Réservez dès maintenant la date du 22 mars dans vos agendas.

Nous sommes impatients de partager ce moment musical mémorable avec vous.

Ouverture de la billetterie ce jeudi 1er février à Faucigny Glières Tourisme

Agora 42 avenue de la gare , 74130 Bonneville Bonneville