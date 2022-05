Concert du Folk Club de Cahors Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac Catégories d’évènement: Labastide-Marnhac

Labastide-Marnhac Lot Labastide-Marnhac 10 EUR 10 Le prochain concert du Folk Club de Cahors a lieu le mercredi 25 mai, dans la Salle des Gardes du château de Labastide-Marnhac, avec le duo So’Fa en tête d’affiche. Deux musiciens, cinq instruments, des dizaines de chansons légendaires et plus d’une centaine de concerts. Également au programme: Colette Caminade, Claude Préchac, Michel ‘Coco’ Correch, Frenchie Dègre – et, bien sûr, l’animateur du club Michel Griffin. Réservations vivement conseillées. http://www.michelgriffin.com/ ©affiche.guitare.Cahors-vallee-du-lot

