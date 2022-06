Concert du Festival des Pierres Lyriques Salies-de-Béarn, 14 août 2022, Salies-de-Béarn.

Concert du Festival des Pierres Lyriques Rue Saint Vincent Eglise Saint Vincent Salies-de-Béarn

2022-08-14 – 2022-08-14 Rue Saint Vincent Eglise Saint Vincent

Salies-de-Béarn 64270

Grand concert de clôture du Festival des Pierres lyriques 2022. L’association vous propose de venir écouter une oeuvre magistrale du compositeur Hector Berlioz : l’enfance du Christ.

Ce programme est interprété par quelques 80 musiciens et chanteurs. Avec le Choeur et l’orchestre des Pierres Lyriques, les solistes Yves Saelens (ténor), Isabelle Druet (mezzo-soprano), Frédéric Caton ( baryton) et Thomas Dolié (baryton) sous la direction musicale de Samuel Jean.

