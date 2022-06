Concert du Festival des Pierres Lyriques Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Catégories d’évènement: 64270

Salies-de-Béarn

Concert du Festival des Pierres Lyriques Salies-de-Béarn, 4 août 2022, Salies-de-Béarn. Concert du Festival des Pierres Lyriques Salle de la Rotonde Rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn

2022-08-04 – 2022-08-04 Salle de la Rotonde Rue du Maréchal Leclerc

Salies-de-Béarn 64270 Récital de Piano de Vanessa Wagner.

Au programme, des pièces pour piano de Mozart, Grieg, Tchaïkovski et Debussy. Récital de Piano de Vanessa Wagner.

Au programme, des pièces pour piano de Mozart, Grieg, Tchaïkovski et Debussy. +33 5 59 38 00 33 Récital de Piano de Vanessa Wagner.

Au programme, des pièces pour piano de Mozart, Grieg, Tchaïkovski et Debussy. Pierres Lyriques

Salle de la Rotonde Rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 64270, Salies-de-Béarn Other Lieu Salies-de-Béarn Adresse Salle de la Rotonde Rue du Maréchal Leclerc Ville Salies-de-Béarn lieuville Salle de la Rotonde Rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Departement 64270

Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn 64270 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salies-de-bearn/

Concert du Festival des Pierres Lyriques Salies-de-Béarn 2022-08-04 was last modified: by Concert du Festival des Pierres Lyriques Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn 4 août 2022 64270 Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn 64270