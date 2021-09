Laon Laon Aisne, Laon Concert du Festival de Laon : “Orchestre Philharmonique de Radio France” Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

Concert du Festival de Laon : “Orchestre Philharmonique de Radio France” Laon, 23 septembre 2021, Laon. Concert du Festival de Laon : “Orchestre Philharmonique de Radio France” 2021-09-23 19:00:00 – 2021-09-23

Laon Aisne Laon 20 Destins, avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France (sous la direction de Mikko Franck, et avec Lidia Ksiazkiewicz à l’orgue). Au programme des oeuvres : “3e choral” de Franck, “Symphonie n°5” de Tchaïkovski. RV dans la cathédrale de Laon à 19h ! (à noter que les réservations seront ouvertes à partir du 16/08 dans les locaux de l‘Office de Tourisme du Pays de Laon) Destins, avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France (sous la direction de Mikko Franck, et avec Lidia Ksiazkiewicz à l’orgue). Au programme des oeuvres : “3e choral” de Franck, “Symphonie n°5” de Tchaïkovski. RV dans la cathédrale de Laon à 19h ! (à noter que les réservations seront ouvertes à partir du 16/08 dans les locaux de l‘Office de Tourisme du Pays de Laon) +33 3 23 20 87 50 https://festival-laon.fr/ Destins, avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France (sous la direction de Mikko Franck, et avec Lidia Ksiazkiewicz à l’orgue). Au programme des oeuvres : “3e choral” de Franck, “Symphonie n°5” de Tchaïkovski. RV dans la cathédrale de Laon à 19h ! (à noter que les réservations seront ouvertes à partir du 16/08 dans les locaux de l‘Office de Tourisme du Pays de Laon) Orchestre Philharmonique de Radio France dernière mise à jour : 2021-07-26 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Laon

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Laon Adresse Ville Laon lieuville 49.56439#3.625