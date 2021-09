Laon Laon Aisne, Laon Concert du Festival de Laon : “Orchestre National de Metz” Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Images et impressions, avec l'Orchestre National de Metz (sous la direction de David Reiland). Au programme des oeuvres : "Ouverture de la Princesse jaune – Concerto pour piano n°2" de Saint-Saëns, "Nuit d'amour bergamasque" de Hahn, "Iberia (Images)" de Debussy. RV dans la cathédrale de Laon à 20h30 ! (à noter que les réservations seront ouvertes à partir du 16/08 dans les locaux de l'Office de Tourisme du Pays de Laon)

+33 3 23 20 87 50 https://festival-laon.fr/

