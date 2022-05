Concert du festival baroque d’Auvergne Entraygues-sur-Truyère Entraygues-sur-Truyère Catégories d’évènement: Aveyron

Entraygues-sur-Truyère

Concert du festival baroque d’Auvergne Entraygues-sur-Truyère, 31 juillet 2022, Entraygues-sur-Truyère. Concert du festival baroque d’Auvergne Eglise, Place de l’Eglise Entraygues-sur-Truyère

2022-07-31 – 2022-07-31

Eglise, Place de l’Eglise Aveyron Entraygues-sur-Truyère EUR Musique virtuose à la Cour de France: Clavecin et voix ténor avec Bogumila Gizbert Studnika OT Terres d’Aveyron

Eglise, Place de l’Eglise Entraygues-sur-Truyère

dernière mise à jour : 2022-02-19 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Entraygues-sur-Truyère Autres Lieu Entraygues-sur-Truyère Adresse Eglise, Place de l'Eglise Ville Entraygues-sur-Truyère lieuville Eglise, Place de l'Eglise Entraygues-sur-Truyère

Concert du festival baroque d’Auvergne Entraygues-sur-Truyère 2022-07-31 was last modified: by Concert du festival baroque d’Auvergne Entraygues-sur-Truyère Entraygues-sur-Truyère 31 juillet 2022

Entraygues-sur-Truyère