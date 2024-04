Concert du fado de Tania Raquel Caetano Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz, mercredi 24 juillet 2024.

Concert du fado de Tania Raquel Caetano Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Plongez dans l’âme du Portugal avec le concert de Tânia Raquel Caetano un fado vibrant et authentique, dans le cadre du festival « Les Mercredis de Prigny ».

Tânia Raquel Caetano, jeune fadista affirme avoir chanté avant même de parler. Sa superbe voix joue de plusieurs registres vocaux avec beaucoup de souplesse et d’expressivité. Elle sera entourée pour ce très beau concert de 2 musiciens talentueux. Ils interpréteront nombre de fados traditionnels ou plus contemporains.

Qu’est-ce qu’un fado ?

Le fado est un genre musical traditionnel portugais, empreint de mélancolie et d’émotions profondes. Il est souvent interprété avec passion par des chanteurs et chanteuses qui expriment la saudade, un sentiment de nostalgie et de désir. Le fado est un voyage au cœur de l’âme portugaise, où chaque note raconte une histoire d’amour, de tristesse ou de rêve.

Nos conseils pour assister aux concerts des Mercredis de Prigny

apportez votre coussin pour être assis confortablement

arrivez en avance pour être bien placé (entrée dans la limite des places disponibles)

si vous venez en voiture, vous pouvez stationner sur les parkings rue des Lutins (prendre la rue entre l’office de tourisme et l’agence postale)

Informations pratiques

les concerts sont gratuits, mais une participation libre est demandée (prévoyez des espèces)

pas de réservation possible, premiers arrivés, premiers placés !

durant la restauration de la chapelle de Prigny, tous les concerts sont programmés à l’église Saint-Pierre sur la place de l’Eglise Madame aux Moutiers-en-Retz.

Le programme complet du festival Les Mercredis de Prigny est à retrouver ici !

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 21:00:00

fin : 2024-07-24 21:00:00

Place de l’Eglise Madame Eglise Saint-Pierre

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire brosseau.roger@yahoo.fr

L’événement Concert du fado de Tania Raquel Caetano Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2024-04-05 par eSPRIT Pays de la Loire