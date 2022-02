Concert du duo Willo Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre

Hautes-Pyrénées

Concert du duo Willo Gavarnie-Gèdre, 22 février 2022, Gavarnie-Gèdre. Station de ski GAVARNIE

2022-02-22

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées Gavarnie-Gèdre WILLO est la rencontre de deux musiciens qui livre une folk inspirée, tantôt moderne, tantôt imprégnée des codes originaux des traditionnels outre-atlantiques. Influencé par le blues et la soul, ce duo fait le pari de proposer une écriture anglo-saxonne au service des paysages sonores qu’évoque sa musique . +33 5 62 92 43 91 https://www.ski-gavarnie.com/activites-neige/loisirs-hors-ski Station de ski GAVARNIE Gavarnie-Gèdre

Lieu Gavarnie-Gèdre Adresse Station de ski GAVARNIE

Hautes-Pyrénées