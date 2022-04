Concert du duo vocal “Desmonds Rabetaud” à la Maison du Berger

2022-04-23 – 2022-04-23 Rdv à 20h30 le samedi et à 15h30 le dimanche à la Maison du Berger. Libre participation au chapeau. Réservation conseillée. Rens. 05 55 09 73 79 ou emfdsp@gmail.com Le retour tellement attendu du duo vocal Desmons Rabetaud. Dominique et Marie Françoise, comme d’habitude ont « carte blanche » dans un répertoire de chansons drôles et touchantes.

Ce même dimanche après le concert nous inaugurerons la vinylothèque des 78 tours. Rdv à 20h30 le samedi et à 15h30 le dimanche à la Maison du Berger. Libre participation au chapeau. Réservation conseillée. Rens. 05 55 09 73 79 ou emfdsp@gmail.com dernière mise à jour : 2022-03-15 par

