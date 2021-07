Concert du Duo Tékie Penmarch, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Penmarch.

Concert du Duo Tékie 2021-07-20 – 2021-07-20 Rue de la chapelle Chapelle Saint-Fiacre

Penmarch Finistère Penmarch

Deux musiciennes du Pays Bigouden, vous proposent leur nouveau répertoire : Musiques du Monde. De la Bretagne et l’Irlande à l’Amérique du Sud, l’Arménie, la France et bien sûr l’Europe. Quelques airs sont traditionnels, d’autres relèvent du répertoire Renaissance et Baroque. Venez goûter le plaisir rare d’entendre les cinq flûtes à bec, la guitare et parfois le chant. Au profit de la recherche contre la mucoviscidose.

+33 2 98 58 12 28 http://mtgleberre@yahoo.fr/

dernière mise à jour : 2021-07-14 par