Concert du Duo Tatcha – Hanpan et percussions Tréhorenteuc

TREHORENTEUC

Concert du Duo Tatcha – Hanpan et percussions
Église Place Abbé Gillard Tréhorenteuc

2022-06-30

Tréhorenteuc Morbihan Tréhorenteuc Morbihan Le Duo Tatcha c’est Julien Coste et Maël Chauvet. Deux multi-instrumentistes qui se rejoignent autour du hanpan. Leurs univers, différents et complémentaires puisent l’inspiration dans les musiques du monde, traditionnelles et actuelles. Handpan, harpe, bansouri et percussions. À 18h. +33 7 85 77 64 20 Le Duo Tatcha c’est Julien Coste et Maël Chauvet. Deux multi-instrumentistes qui se rejoignent autour du hanpan. Leurs univers, différents et complémentaires puisent l’inspiration dans les musiques du monde, traditionnelles et actuelles. Handpan, harpe, bansouri et percussions. À 18h. Église Place Abbé Gillard Tréhorenteuc

