Concert du Duo SweetLife Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Concert du Duo SweetLife Niort, 29 avril 2022, Niort. Concert du Duo SweetLife La Java 365, avenue de La Rochelle Niort

2022-04-29 – 2022-04-29 La Java 365, avenue de La Rochelle

Niort Deux-Sèvres Concert du Duo SweetLife vendredi 29 avril 2022 à partir de 18h00 à La Java. After Disco – Funk by Max Source : sortiraniort.fr Concert du Duo SweetLife vendredi 29 avril 2022 à partir de 18h00 à La Java. After Disco – Funk by Max Source : sortiraniort.fr +33 5 49 78 07 61 Concert du Duo SweetLife vendredi 29 avril 2022 à partir de 18h00 à La Java. After Disco – Funk by Max Source : sortiraniort.fr Duo SweetLife

La Java 365, avenue de La Rochelle Niort

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse La Java 365, avenue de La Rochelle Ville Niort lieuville La Java 365, avenue de La Rochelle Niort Departement Deux-Sèvres

Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/

Concert du Duo SweetLife Niort 2022-04-29 was last modified: by Concert du Duo SweetLife Niort Niort 29 avril 2022 Deux-Sèvres Niort

Niort Deux-Sèvres