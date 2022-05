Concert du duo Sostenuto

Concert du duo Sostenuto, 23 juillet 2022, . Concert du duo Sostenuto

2022-07-23 – 2022-07-23 Avec seulement six cordes et le chant d’une flûte, le Duo Sostenuto arrange les grand œuvres du répertoire classique : il offre à son public la force, les couleurs et la puissance évocatrice d’un orchestre symphonique. dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville