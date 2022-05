CONCERT DU DUO PEGGY BUARD ET EMILIE CHEVILLARD ( 100 CORDES ) AU CHÂTEAU DE GOULAINE À HAUTE GOULAINE, 18 septembre 2022, .

2022-09-18 – 2022-09-18

EUR 7.5 A l’occasion des journées du patrimoine, 3 minis concerts-performance de 25 mn avec un duo féminin Harpe et piano pour un jazz intime et ouvert, où la liberté de l’improvisation produit des mirages qui floutent les frontières entre ces deux instruments. nEmilie Chevillard harpe chromatique nPeggy Buard piano nMini concerts à 14h 15h30 et 17h. Tarif unique 7,50 euros pour les plus de 16 ans Tantôt pincées, frappées, martelées, frottées ou entremêlées, ce sont plus de cent cordes qui résonnent sous les dix doigts de Peggy Buard et d’Emilie Chevillard. Les deux musiciennes profitent des ressemblances et des différences de leurs deux instruments pour créer un paysage sonore envoûtant. Les compositions et les improvisations du duo sont le terrain d’explorations où s’entremêlent les timbres de la harpe chromatique et du piano. Il s’agit là d’un jazz intime et ouvert, où la liberté nde l’improvisation produit des mirages et floute les frontières entre ces deux ninstruments. Si l’œil n’est pas dupe, l’oreille se fait parfois avoir… pour notre plus grand plaisir!

