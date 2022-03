Concert du duo Niseïs Annonay Annonay Catégories d’évènement: Annonay

Annonay Ardêche Le duo Niseïs avec Anthony Castin à la harpe, et Élodie Poirier au violoncelle vous propose un concert le dimanche 20 mars au Temple d’Annonay. renouveau.orgues.annonay@gmail.com +33 6 85 92 44 43 Temple d’Annonay 15 rue Franki-Kramer Annonay

