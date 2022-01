Concert du duo musical Istoar Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Concert du duo musical Istoar Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse, 10 mars 2022, Toulouse. Concert du duo musical Istoar

le jeudi 10 mars à Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse

[Muthos](https://album.link/i/1545356688) est le premier projet musical du duo Istoar. A travers un mélange de rap et de slam, le groupe revivifie la sage « parole » transmise par la mythologie gréco-romaine. Sur une instrumentation acoustique renouvelée, associant des instruments folkloriques de traditions orientales comme occidentales, Istoar convoque les mythes qui imprègnent encore nos civilisations pour mettre en valeur leur intemporalité. Les mots d’Héraclès, d’Ariane, de Perséphone ou d’Icare résonneront depuis le fond des temps avec comme décor nos fameux Travaux d’Hercule : il vous suffira de tendre l’oreille pour comprendre que la sagesse qui les imprègne ne parle de nul autre que nous. A l’issue du concert, nous vous ferons découvrir de plus près quelques oeuvres de la collection en lien avec les morceaux que vous aurez entendus.

Billets disponibles en ligne

Un voyage musical et théâtral à travers l’histoire Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T19:00:00 2022-03-10T20:15:00;2022-03-10T20:30:00 2022-03-10T21:45:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée Saint-Raymond,musée d'Archéologie de Toulouse Adresse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Ville Toulouse lieuville Musée Saint-Raymond,musée d'Archéologie de Toulouse Toulouse Departement Haute-Garonne

Musée Saint-Raymond,musée d'Archéologie de Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Concert du duo musical Istoar Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse 2022-03-10 was last modified: by Concert du duo musical Istoar Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse Musée Saint-Raymond,musée d'Archéologie de Toulouse 10 mars 2022 musée d'Archéologie de Toulouse Toulouse Musée Saint-Raymond toulouse

Toulouse Haute-Garonne