Montsûrs Mayenne, Montsûrs CONCERT DU DUO MAYENNAIS « ARCHIMÈDE »

Montsûrs

CONCERT DU DUO MAYENNAIS « ARCHIMÈDE » Montsûrs, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Montsûrs. CONCERT DU DUO MAYENNAIS « ARCHIMÈDE » 2021-07-29 – 2021-07-29 Etang de la Fenderie Commune déléguée de Deux-Evailles

Montsûrs Mayenne Montsûrs EUR 9 9 Le 29 juillet prochain, le groupe Archimède sera l’invité du marché des producteurs BIO de Montsûrs décentralisé sur le site de la Fenderie à Deux-Evailles C’est l’association de motards Les Gommes tendres de Saint-Céneré qui organise cette animation.

Le concert débutera à 21h, soit une heure trente après la fin du marché. La première partie sera assurée par le groupe de rock celtique The Terre-Neuve.

Tarif unique : 9 €. Réservation en ligne.

Jauge limitée, port du masque obligatoire. dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Etang de la Fenderie Commune déléguée de Deux-Evailles