Concert du duo « Math&as » (duo violon/piano) 2021-07-27 Temple Place du temple

Chalencon Ardêche Chalencon EUR 13 13 Musique : œuvres de Brahms, Schubert, Tchaïkovski et Wieniawski.

Avec : Jean-Baptiste Mathulin (piano) et Alain Arias (violon). +33 4 75 58 19 72 dernière mise à jour : 2021-06-30 par

