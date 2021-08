Le Pouliguen Le Pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique CONCERT DU DUO LA BELLE BLEUE Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

CONCERT DU DUO LA BELLE BLEUE Le Pouliguen, 12 août 2021, Le Pouliguen. CONCERT DU DUO LA BELLE BLEUE 2021-08-12 – 2021-08-12

Le Pouliguen Loire-Atlantique Le Pouliguen Un répertoire de chansons françaises rythmera la soirée stef-nico@orange.fr +33 2 40 42 23 79 Un répertoire de chansons françaises rythmera la soirée dernière mise à jour : 2021-07-28 par

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Pouliguen Adresse Ville Le Pouliguen lieuville 47.27737#-2.42823