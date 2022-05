Concert du Duo Kerdinn Balade au fil du temps Saint-Urbain, 17 juillet 2022, Saint-Urbain.

Concert du Duo Kerdinn Balade au fil du temps Trévarn Chapelle de Trévarn Saint-Urbain

2022-07-17 17:30:00 – 2022-07-17 Trévarn Chapelle de Trévarn

Saint-Urbain Finistère Saint-Urbain

Composé de Bénédicte Corbin au violon et Pascal Rault à la guitare, le Duo Kerdinn propose une balade à travers le temps. Les deux instruments à cordes embarquent l’auditeur dans un voyage à travers le temps et les continents sur des thèmes des périodes Baroque, Romantique et Moderne et la reprise de musiques de film.

lesamisdetrevarn.patrimoine@gmail.com +33 7 77 08 12 25 https://pascalrault.wixsite.com/rault/duos-bachianas-kerdin

