Musée national Jean-Jacques Henner, le samedi 14 mai à 20:00

**Concert du duo Jalef** avec : Magdalena Geka, violon Kishin Nagai, piano En partenariat avec le Conservatoire national de musique et de danse de Paris. **Programme** : Marguerite Canal, Sonate pour violon et piano Leos Janacek, Sonate pour violon et piano Franz Schubert, Sonate pour violon et piano en La Majeur D.574 “Grand Duo”

Gratuit sur réservation

Musée national Jean-Jacques Henner 43 avenue de Villiers 75017 Paris

