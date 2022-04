Concert du duo Heaven La Forêt-Fouesnant, 23 avril 2022, La Forêt-Fouesnant.

Concert du duo Heaven Le Tikawa 29 quai des Commerces La Forêt-Fouesnant

2022-04-23 – 2022-04-23 Le Tikawa 29 quai des Commerces

La Forêt-Fouesnant Finistère

Duo guitare-voix de reprises acoustiques Folk, Pop-Rock.

HEAVEN est un duo de reprises FOLK POP-ROCK, composé de :

Diane au chant principal et Patrice à la guitare ou ukulélé et aux chœurs.

Les morceaux sont arrangés de façon acoustique en respectant la couleur et l’âme des chansons.

Restauration sur place.

+33 2 98 98 74 68

