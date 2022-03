Concert du duo HAQIBATT L’Illiade, 10 mars 2022, Illkirch-Graffenstaden.

Concert du duo HAQIBATT

L’Illiade, le jeudi 10 mars à 20:30

Le duo strasbourgeois Haqibatt est issu de la rencontre entre la percussionniste Selma Doyen et le bassiste Christophe Piquet. Tous deux passionnés par les rythmes et le groove, ils se retrouvent aussi dans leur goût prononcé pour les musiques du monde, la funk et l’électro-jazz. Les musiciens proposent ainsi un voyage musical aux multiples circonvolutions : des ambiances parfois planantes aux mélodies qui restent dans la tête, des rythmiques d’ici et d’ailleurs aux sonorités étranges qui hypnotisent l’auditeur… Dans la complicité d’une création-live, le duo superpose des boucles instrumentales pour faire naître un kaléidoscope musical où l’électro devient poétique.”

Tarif normal: 14 euros

Le duo strasbourgeois Haqibatt est issu de la rencontre entre la percussionniste Selma Doyen et le bassiste Christophe Piquet. Tous deux passionnés par les rythmes et le groove.

L’Illiade 11 All. François Mitterrand, 67400 Illkirch-Graffenstaden Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T20:30:00 2022-03-10T22:30:00