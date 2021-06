Concert du duo Éole – Corconac L’Estréchure, 20 juin 2021-20 juin 2021, L'Estréchure.

Concert du duo Éole – Corconac 2021-06-20 – 2021-06-20 St Martin de Corconac Eglise de St Martin de Corconac

L’Estréchure 30124

à 19h, concert du duo Éole avec Manon Briau – violon alto et Swan Starosta – piano À travers la sonate en la mineur « arpeggione » de Franz Schubert, la sonate pour alto et piano op. 120 nº1 en fa mineur de Johannes Brahms et Morpheus de Rebecca Clarke, le Duo Éole, vous propose un voyage d’un siècle, entre romantisme et impressionnisme, à la découverte du timbre chaud et « tristement passionné » de l’alto.Église romane St-Martin de Corconac, L’Estréchure (30), route de Lasalle, 1 km au-dessus du pont, parking, participation libreBien sûr, nous avons adapté l’installation de l’église à la situation sanitaire (cf. note jointe), avec un nombre de spectateurs limité à 60, d’où la nécessité de réserver.Toutes les informations pour billets, en présence ou en direct en ligne sur :https://www.corconac.fr/calendrier/prochain-spectacle/Uniquement en cas de problème, vous pouvez réserver par SMS au 06 43 78 65 47. Prenez votre masque !

corconac@gmail.com +33 4 66 61 28 35 http://corconac.free.fr/

