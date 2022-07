Concert du duo « Cozy Corner » Léré Léré Catégories d’évènement: Cher

Léré

Concert du duo « Cozy Corner » Léré, 23 juillet 2022, Léré. Concert du duo « Cozy Corner »

Rue du 16 Juin 1940 Léré Cher

2022-07-23 21:00:00 – 2022-07-23 Léré

Cher Léré Léré ouvre sa série de concerts estivaux en accueillant le duo « Cozy corner » en concert dans le parc de la mairie. Restauration et buvette sur place. Concert du groupe « Cozy corner » proposé par la Municipalité de Léré. tourisme.lere@orange.fr +33 6 79 55 31 28 Léré ouvre sa série de concerts estivaux en accueillant le duo « Cozy corner » en concert dans le parc de la mairie. Restauration et buvette sur place. ©PITdeLéré

Léré

dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Léré Autres Lieu Léré Adresse Rue du 16 Juin 1940 Léré Cher Ville Léré lieuville Léré Departement Cher

Léré Léré Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lere/

Concert du duo « Cozy Corner » Léré 2022-07-23 was last modified: by Concert du duo « Cozy Corner » Léré Léré 23 juillet 2022 Rue du 16 Juin 1940 Léré Cher

Léré Cher