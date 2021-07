Louviers Pôle Archives Seine-Eure, Eure, Louviers Concert du duo Amasia : flûte traversière et guitare Pôle Archives Seine-Eure, Louviers Catégories d’évènement: Eure

Louviers

Concert du duo Amasia : flûte traversière et guitare Pôle Archives Seine-Eure,, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Louviers. Concert du duo Amasia : flûte traversière et guitare

Pôle Archives Seine-Eure,, le dimanche 19 septembre à 17:00

Le duo « Amasia » est issu d’une belle rencontre entre deux professeurs du conservatoire de Gaillon il y a déjà plus de 20 ans. Hélène Cervero-Desforges à la flûte traversière et William Martin à la guitare vous feront voyager dans le monde et dans le temps à travers un répertoire varié, composé d’œuvres de C. Pepusch, S. Mercadente, A. Vivaldi, C. Franck, E. Marchelie, L. Boutros, A. Piazzolla et bien d’autres encore. Le duo Amasia vous propose un voyage musical où flûte traversière et guitare se répondent. Pôle Archives Seine-Eure, 11A rue Charles-Cros, 27400 Louviers Louviers Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure, Louviers Étiquettes évènement : Autres Lieu Pôle Archives Seine-Eure, Adresse 11A rue Charles-Cros, 27400 Louviers Ville Louviers lieuville Pôle Archives Seine-Eure, Louviers