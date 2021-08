Mollégès Mollégès Bouches-du-Rhône, Mollégès Concert du DJ Morgan Nagoya Mollégès Mollégès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Concert du DJ Morgan Nagoya Mollégès, 20 août 2021, Mollégès. Concert du DJ Morgan Nagoya 2021-08-20 – 2021-08-20 Bibliothèque Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol

Le Dj Electro le plus écouté de France, dans l'émission NRJ Extravadance, où il fédère plus de 400 000 fidèles chaque samedi sera présent sur la commune de Mollégès.

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Mollégès Autres Lieu Mollégès Adresse Bibliothèque Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Ville Mollégès lieuville 43.80748#4.94889