Concert du dimanche «Duo Ebbo» Chirens, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Chirens. Concert du dimanche «Duo Ebbo» 2021-07-11 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-11 12:00:00 12:00:00 Le Prieuré 161 rue Notre Dame du Gayet

Chirens Isère Chirens Quatrième concert gratuit au Prieuré de Chirens avec le Duo Ebbo composé d’Antoin Herrera-Lopez Kessel, baryton-basse et Hugo Philippeau au piano. Un programme riche et varié vous sera proposé pendant ce concert hors du temps. prieuredechirens@orange.fr +33 4 76 35 20 02 http://www.prieuredechirens.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-10 par

