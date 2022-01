Concert du dimanche Auditorium Jean-Cayrou Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Concert du dimanche Auditorium Jean-Cayrou, 6 février 2022, Colomiers. Concert du dimanche

Auditorium Jean-Cayrou, le dimanche 6 février à 11:00

Karukéra, l’île aux belles eaux, autrement dit l’île de la Guadeloupe chantée par un accordéon (Aurélie Lissac, professeure au conservatoire) et une guitare (Lucien Baubant) : une invitation au voyage ! > Renseignements : Conservatoire de Colomiers > 05 61 15 22 86 > conservatoire@mairie-colomiers.fr Horaires ——– 11h **Détails sur le lieu**: Auditorium Jean Cayrou 26 rue Gilet 31770 Colomiers Karukéra, l’île aux belles eaux, autrement dit l’île de la Guadeloupe chantée par un accordéon (Aurélie Lissac, professeure au conservatoire) et une guitare (Lucien Baubant) : une invitation au voyage Auditorium Jean-Cayrou 26 Rue Gilet, 31770 Colomiers Colomiers Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-06T11:00:00 2022-02-06T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Auditorium Jean-Cayrou Adresse 26 Rue Gilet, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Auditorium Jean-Cayrou Colomiers Departement Haute-Garonne

Auditorium Jean-Cayrou Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/