Concert du cycle 2 de l’école de musique

L’Aria, le vendredi 15 avril à 20:30

Lors de cette soirée musicale, vous pourrez entendre l’orchestre à cordes, les ensembles de violoncelles, de flûtes traversières, de saxophones, la chorale adultes, des élèves des classes de piano, de guitares, de batterie et les ateliers de Musiques Amplifiées avec les « Teenagers », « The Noisy Ants » et « The Unshaved ». Ils y joueront de nombreuses oeuvres issues du répertoire classique : Bach, Vivaldi, Mozart, Schumann, Schubert, Prokofiev… mais aussi des musiques de film, de variété et même pop-rock. Oui les Rolling Stones et Queen seront là – du moins leurs meilleurs morceaux !

Organisation : Ville de Cornebarrieu

Venez les applaudir nombreux !

L’Aria Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T20:30:00 2022-04-15T22:00:00