Concert du Conservatoire : Variations… sur un air d'opéra

Doubs

Concert du Conservatoire : Variations… sur un air d'opéra

2 Rue d'Héricourt L'arche Bethoncourt Doubs

2023-02-03 – 2023-02-03

L’arche 2 Rue d’Héricourt

Bethoncourt

Doubs Bethoncourt Diminution reine à la Renaissance, paraphrase d’opéra au 19e, renouveau du langage dodécaphonique, le thème et variations est une forme qui a su traverser les époques et s’adapter aux nouveaux styles ou courants de pensée musicale.

Ce programme nous entraîne principalement en Italie autour du Bel canto, après un détour par le 18e siècle baroque et classique.

Les deux instruments prêtent leurs voix pour un dialogue original et poétique. AU PROGRAMME

M. Marais, M. Grandjany, G. Donizetti, E. Parish-Alvars, A. Pasculli, Fabrice Pourchot, hautbois / Stéphanie Manzo, harpe

