CONCERT DU CONSERVATOIRE : UNE ORNEMENTATION DE FOLIE… Montbéliard, 8 avril 2022, Montbéliard.

CONCERT DU CONSERVATOIRE : UNE ORNEMENTATION DE FOLIE… Le 19 CRAC 19 Av. des Alliés Montbéliard

2022-04-08 – 2022-04-08 Le 19 CRAC 19 Av. des Alliés

Montbéliard Doubs

EUR Musique baroque

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, du Wurtemberg à Paris, la musique instrumentale baroque brille de mille feux. Un concert en clin d’œil aux deux expositions du 19.

Le mot baroque nous vient du Portugal, qualifiant une « perle irrégulière ».

Ce mouvement artistique qui s’est développé entre 1600 et 1750 se caractérise, singulièrement en musique, par la recherche d’un caractère ornemental tout en contraste, entre l’obscur et le lumineux, entre immobilité et mouvement débridé.

Au Programme – J. FROBERGER, P.F. BODECKER, A. VIVALDI, J.P. RAMEAU, G.P. TELEMANN

Antoine Virard, flûte / Jean-Luc Bouveret, violon

Chantal Baeumler, viole de gambe / Michel Laizé, clavecin

Gilles.FAGET@agglo-montbeliard.fr +33 3 81 94 77 80

Le 19 CRAC 19 Av. des Alliés Montbéliard

