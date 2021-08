Montaigu-Vendée Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée, Vendée Concert du conservatoire Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

**Musique classique** Comme tous les ans, la saison se clôture en musique avec les concerts de fin d’année du Conservatoire intercommunal de musique, sous la direction de Vincent Jaillet. Les différents ensembles et orchestres instrumentaux proposent deux concerts d’exception en collaboration avec les élèves de l’option théâtre du lycée Léonard de Vinci, fruit d’un travail exigeant mené tout au long de l’année. Vendredi 10 juin 2022 | 20h30 **LES ARCHÉOLOGUES** Une salle de spectacle, lieu oublié lors d’une période lointaine de notre histoire… Des archéologues exhument les vestiges de ce bâtiment jusqu’à lui redonner vie. Samedi 11 juin 2022 | 20h30 **LES EXPLORATEURS** Une équipe d’explorateurs fait resurgir des musiques perdues dans la nuit des temps, découvrant l’histoire des compositeurs et leur époque, grâce aux mémoires du dernier régisseur du théâtre. **Accès** [**billetterie**](https://billetterie.terresdemontaigu.fr/)

Normal : 8 € Réduit : 6 € Abonné adulte : 7 € Abonné jeune : 6 €

Le conservatoire intercommunal propose deux concerts inédits, « Les archéologues » le vendredi et « Les explorateurs » le samedi. Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Montaigu Vendée

