CONCERT DU CONSERVATOIRE : SONGS OF HOPE#2 Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard

CONCERT DU CONSERVATOIRE : SONGS OF HOPE#2 Montbéliard, 16 décembre 2022, Montbéliard. CONCERT DU CONSERVATOIRE : SONGS OF HOPE#2

3 rue de Grand Charmont Eglise de la Prairie Montbéliard Doubs Eglise de la Prairie 3 rue de Grand Charmont

2022-12-16 – 2022-12-16

Eglise de la Prairie 3 rue de Grand Charmont

Montbéliard

Doubs Vous avez plébiscité ce concert l’année dernière, ainsi nous vous proposons un nouveau spectacle Songs of hope. Les C du Conservatoire interpréteront standards de jazz, negro-spirituals et gospels.

COORDINATION : Myriam Chambelland, Annie Corrado, Vincent Nommay Dans le cadre des Lumières de Noël Eglise de la Prairie 3 rue de Grand Charmont Montbéliard

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Montbéliard Autres Lieu Montbéliard Adresse Montbéliard Doubs Eglise de la Prairie 3 rue de Grand Charmont Ville Montbéliard lieuville Eglise de la Prairie 3 rue de Grand Charmont Montbéliard Departement Doubs

Montbéliard Montbéliard Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbeliard/

CONCERT DU CONSERVATOIRE : SONGS OF HOPE#2 Montbéliard 2022-12-16 was last modified: by CONCERT DU CONSERVATOIRE : SONGS OF HOPE#2 Montbéliard Montbéliard 16 décembre 2022 3 rue de Grand Charmont Eglise de la Prairie Montbéliard Doubs Doubs Montbéliard

Montbéliard Doubs