Concert du Conservatoire Siyotanka, le bâton qui chante Théâtre Saint Louis Pau, dimanche 30 juin 2024.

Un roi envoie ses deux fils voyager à travers le monde avec une mission rapporter des morceaux de bois de chaque pays visité et leur donner vie en les façonnant. L’un construit des armes pour frapper les ennemis et des barrières pour se protéger des étrangers, l’autre fabrique des flûtes et revient de chaque pays avec un ami.

Ce conte musical pour flûtes traversières, passeur de rêve, de tolérance et de paix est joué par 70 enfants du Conservatoire de Pau, mais aussi des classes de flûte des écoles de musique de Bizanos, Lescar, Lons et Montardon. Il est l’aboutissement d’un travail pédagogique mené par Annie Ploquin-Rignol, flûtiste et professeur au Conservatoire de Perpignan.

Réservations obligatoires sur l’application MaVilleFacile EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 17:00:00

fin : 2024-06-30

Théâtre Saint Louis Rue Saint Louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

