CONCERT DU CONSERVATOIRE : PLOUFFF ! le conservatoire se jette à l'eau

11 Rue du Collège La Citédo Sochaux Doubs La Citédo 11 Rue du Collège

2022-11-12 – 2022-11-12

Des notes et quelques gouttes

Splasch, plic, ploc

Des palmes, des sirènes, des gavottes

et des sacqueboutes

Un tuba, un phare, un horizon

En redingote, sans aucun doute

« On va au concert ce soir ?

– J’peux pas, j’ai piscine… »

Vous avez piscine ? Nous aussi !

Alors, venez nous rejoindre pour un spectacle d’ouverture où les musiciens, danseurs et comédiens du Conservatoire seront sur le pont… évadés dans l’univers d’un petit prince, ils deviendront matelots, vacanciers ou naïades et

dialogueront avec les flots.

Ils vous donnent rendez-vous pour un spectacle inattendu. Entre pièces du répertoire réarrangées pour l’occasion, performances et interventions burlesques, où des instruments classiques côtoieront des objets inhabituels…

L’eau sera le fil conducteur du spectacle nous amenant, comme dans un songe, de la piscine à la plage…

Il se pourrait même qu’il y ait quelques clins d’oeil à Jacques Tati et Jérôme Deschamps.

COORDINATION : Emma Cottet

MISE EN SCÈNE : François Costagliola

Réservation obligatoire : plouf.citedo@gmail.com (à privilégier) ou 03 81 32 90 25 (en cas de nécessité)

