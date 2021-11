Bethoncourt Bethoncourt Bethoncourt, Doubs Concert du Conservatoire : Piano Augmenté Bethoncourt Bethoncourt Catégories d’évènement: Bethoncourt

Doubs

Concert du Conservatoire : Piano Augmenté Bethoncourt, 8 décembre 2021, Bethoncourt. Concert du Conservatoire : Piano Augmenté L’arche 2 Rue d’Héricourt Bethoncourt

2021-12-08 – 2021-12-08 L’arche 2 Rue d’Héricourt

Bethoncourt Doubs Piano augmenté L’intégrale des pièces pour piano seul avec électronique de Jacopo Baboni Schilingi Véronique Ngo Sach-Hien

Piano Jacopo Baboni Schilingi

Composition et électronique Et aussi ….

Vendredi 10 décembre à 20h30 ,

Bethoncourt, L’Arche Soirée de créations

Mises en regard des pièces écrites par les étudiants des classes de composition et d’écriture. +33 3 81 94 77 80 https://conservatoire.agglo-montbeliard.fr/ Piano augmenté L’intégrale des pièces pour piano seul avec électronique de Jacopo Baboni Schilingi Véronique Ngo Sach-Hien

Piano Jacopo Baboni Schilingi

Composition et électronique Et aussi ….

Vendredi 10 décembre à 20h30 ,

Bethoncourt, L’Arche Soirée de créations

Mises en regard des pièces écrites par les étudiants des classes de composition et d’écriture. L’arche 2 Rue d’Héricourt Bethoncourt

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bethoncourt, Doubs Autres Lieu Bethoncourt Adresse L'arche 2 Rue d'Héricourt Ville Bethoncourt lieuville L'arche 2 Rue d'Héricourt Bethoncourt