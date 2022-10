Concert du Conservatoire : Mozart passionnément Bethoncourt Bethoncourt Catégories d’évènement: Bethoncourt

Doubs VARIATION AUTOUR DE QUINTETTES A côté de sa production pour cordes et ses œuvres de chambre avec piano, Mozart nous a laissé diverses compositions pour ensembles comportant un instrument à vent. Un corpus qui illustre la variété de sa palette et inclut les magnifiques réussites que sont ces deux quintettes. Dans le quintette avec cor, l’andante et le rondo final s’affirment comme deux pages attrayantes pleines d’esprit et de profondeur.

Le quintette avec clarinette est considéré comme un chef d’œuvre de la musique de chambre, annonciateur de l’ultime production de Mozart, à savoir le Concerto pour clarinette et orchestre. Jean-Luc Bouveret, violon / Caroline Lamboley, violon et alto / Françoise Temperman, alto / Rachel Cottin-Gleize, violoncelle / Emma Cottet, cor / Christian Georgy, clarinette. Avec le soutien de la commune de Voujeaucourt Salle des Fêtes 7 rue du Pont Bethoncourt

