Concert du Conservatoire L’Orféo Théâtre Saint Louis Pau, dimanche 24 mars 2024.

L’Orfeo est l’un des premiers opéras dont le sujet est tiré des Métamorphoses d’Ovide. Il raconte la descente aux enfers d’Orphée, venu

y quérir la résurrection de son amante Eurydice. Le Conservatoire réunit pour cette représentation unique, les départements Musique ancienne des conservatoires de Pau et Tarbes ainsi que quelques musiciens de l’école de musique de Lescar pour un concert tel que l’on aurait pu l’entendre au début de xviie siècle.

Plus de 80 musiciens, enfants et adultes, sont dirigés par Franck Marcon, spécialiste de ce répertoire et claveciniste réputé. La mise en espace est confiée à Richard Galbe-Delord, artiste comédien et professeur de théâtre au Conservatoire.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 16:00:00

fin : 2024-03-24

Théâtre Saint Louis Rue Saint Louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

