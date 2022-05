Concert du Conservatoire : La vie à l’envi, 21 juin 2022, .

Concert du Conservatoire : La vie à l’envi

2022-06-21 18:30:00 – 2022-06-21

Par l’ensemble Vocal et Instrumental sous la direction de Youliana Patrouilleau.

Les vingt musiciens partagent leur répertoire d’étude de l’année écoulée. Au programme, compositeurs et musiciens tels Leonard Bernstein, Elvis Presley, The Beatles, Schubert, Freddy Mercury, Kurt Weil, Michel Fugain et des airs traditionnels bulgares.

Durée : 45 min.

Sur inscription au 02 37 23 42 07

Dans le cadre de la Fête de la musique

