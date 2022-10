CONCERT DU CONSERVATOIRE : FROBERGER ET FRESCOBALDI, UNE BELLE HISTOIRE DE TRANSMISSION Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

CONCERT DU CONSERVATOIRE : FROBERGER ET FRESCOBALDI, UNE BELLE HISTOIRE DE TRANSMISSION Montbéliard, 24 février 2023, Montbéliard. CONCERT DU CONSERVATOIRE : FROBERGER ET FRESCOBALDI, UNE BELLE HISTOIRE DE TRANSMISSION

Doubs Montbéliard EUR Un concert pour découvrir comment Johann Jakob Froberger inscrivit ses rencontres dans son oeuvre.

J.J. Froberger fut envoyé à Rome pour suivre l’enseignement du célèbre compositeur Girolamo Frescobaldi.

Grâce à Froberger, la nouvelle « manière italienne » se diffuse dans toute l’Europe.

Par ailleurs, ami d’enfance de Sybille de Würtemberg, princesse de Montbéliard, Froberger fut recueilli au château d’Héricourt où il finit sa vie. AU PROGRAMME

J.J. Froberger et G. Frescobaldi Francis Mercet, flûte à bec / Chantal Baeumler, viole de gambe, Michel Laizé, clavecin Avec la participation du service Animation du patrimoine de PMA

Avec le soutien de la commune et de la paroisse de Badevel Gilles.FAGET@agglo-montbeliard.fr +33 3 81 94 77 80

