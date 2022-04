CONCERT DU CONSERVATOIRE : ÉVOCATIONS Audincourt, 15 avril 2022, Audincourt.

CONCERT DU CONSERVATOIRE : ÉVOCATIONS Espace Gandhi 19 Av. des Alliés Audincourt

2022-04-15 – 2022-04-15 Espace Gandhi 19 Av. des Alliés

Audincourt Doubs Audincourt

EUR UNE IMAGE, UNE MUSIQUE…

Ce programme nous entraîne dans un voyage à la fois sonore et visuel, vers d’étonnantes évocations…

Ballade imaginaire dans un pays en guerre, arabesques aériennes, suaves et sinueuses, tourbillon d’une valse en colimaçon, résonnances lointaines de moments de vie perdus ou encore ronde lumineuse percutante et hypnotique d’une toccata…

L’œuvre photographique de Michel Burton, à la fois forte et poétique, touche et interpelle au plus profond de soi.

Au programme

Musiques de C. DEBUSSY, E. SATIE, G. FAURÉ, K. BEFFA, N. ROTA…

Photographies de Michel Burton

Stéphanie Manzo, harpe

UNE IMAGE, UNE MUSIQUE…

Ce programme nous entraîne dans un voyage à la fois sonore et visuel, vers d’étonnantes évocations…

Ballade imaginaire dans un pays en guerre, arabesques aériennes, suaves et sinueuses, tourbillon d’une valse en colimaçon, résonnances lointaines de moments de vie perdus ou encore ronde lumineuse percutante et hypnotique d’une toccata…

L’œuvre photographique de Michel Burton, à la fois forte et poétique, touche et interpelle au plus profond de soi.

Au programme

Musiques de C. DEBUSSY, E. SATIE, G. FAURÉ, K. BEFFA, N. ROTA…

Photographies de Michel Burton

Stéphanie Manzo, harpe

Espace Gandhi 19 Av. des Alliés Audincourt

dernière mise à jour : 2022-03-30 par