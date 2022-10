CONCERT DU CONSERVATOIRE : ERINNERUNG Bethoncourt Bethoncourt Catégories d’évènement: Bethoncourt

Doubs

CONCERT DU CONSERVATOIRE : ERINNERUNG Bethoncourt, 25 novembre 2022, Bethoncourt. CONCERT DU CONSERVATOIRE : ERINNERUNG

2 Rue d’Héricourt L’arche Bethoncourt Doubs L’arche 2 Rue d’Héricourt

2022-11-25 – 2022-11-25

L’arche 2 Rue d’Héricourt

Bethoncourt

Doubs Bethoncourt SOUVENIR D’APRÈS UN CONTE

La prédominance des oeuvres de Robert Schumann dans un tel programme ne doit rien au hasard. N’est-il pas à lui seul, le prototype même du musicien romantique allemand ?

Celui en qui s’incarnent toutes les valeurs d’un style, anticipé par son devancier immédiat (Franz Schubert) et prolongé ensuite par ses successeurs directs ou plus tardifs (Johannes Brahms et Max Bruch). Ce parcours fera place à deux créations contemporaines : Erinnerung de Giacomo Platini ainsi que D’après un conte de Laurent Riou.

AU PROGRAMME

R. Schumann, J. Brahms, M. Bruch, F. Schubert, G. Platini, L. Riou, Françoise Temperman, alto / Christian Georgy, clarinette Anne Nardin, récitante / Véronique Ngo Sach-Hien, piano +33 3 81 94 77 80 https://conservatoire.agglo-montbeliard.fr/ L’arche 2 Rue d’Héricourt Bethoncourt

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Bethoncourt, Doubs Autres Lieu Bethoncourt Adresse Bethoncourt Doubs L'arche 2 Rue d'Héricourt Ville Bethoncourt lieuville L'arche 2 Rue d'Héricourt Bethoncourt Departement Doubs

Bethoncourt Bethoncourt Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bethoncourt/

CONCERT DU CONSERVATOIRE : ERINNERUNG Bethoncourt 2022-11-25 was last modified: by CONCERT DU CONSERVATOIRE : ERINNERUNG Bethoncourt Bethoncourt 25 novembre 2022 2 Rue d'Héricourt L'arche Bethoncourt Doubs Bethoncourt Doubs

Bethoncourt Doubs