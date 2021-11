Allenjoie Allenjoie 25490, Allenjoie Concert du conservatoire du Pays de Montbéliard : Le Passé Recomposé Allenjoie Allenjoie Catégories d’évènement: 25490

Variations autour d’une sonate Véritable clé de voûte de ce programme la sonate opus 120 n° 2 de Brahms est une des œuvres qui résument avec le plus d’évidence toutes les facettes

du génie de son auteur.

La sonate pour clarinette et piano de Laurent Riou vise à nouer avec celle-ci un lien secret mais essentiel. Les Bagatelles pour piano constituent un cycle

où passent les ombres familières de Beethoven, Debussy, Schumann et… Brahms.

Quelques Lieder de Brahms prendront leur place entre les différentes œuvres. AU PROGRAMME

Johannes BRAHMS, Laurent RIOU

Claudine Bunod, soprano / Christian Georgy, clarinette

Véronique Ngo Sach-Hien, piano > Entrée libre

> Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. +33 3 81 94 77 80 LE PASSE RECOMPOSE

